Лавров прибыл в Казахстан на совет глав МИД СНГ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании совета глав внешнеполитических ведомств СНГ, сообщил МИД России в среду.

"Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Как проинформировала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств СНГ "обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, обсудят приоритеты и направления интеграционного взаимодействия в формате содружества в текущем году".

"Основное внимание будет уделено подготовке к празднованию в государствах-участниках содружества 80-летия победы в Великой Отечественной войне и другим вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, а также тематике укрепления пограничной безопасности", - отметила она.

В ходе восьмой встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии, в которой также примет участие Лавров, "планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных для России и стран центральной Азии вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате", сообщила Захарова.

"Предполагается обмен мнениями по ключевым международным проблемам под углом зрения координации шагов в целях их решения укрепления безопасности и стабильности в центрально-азиатском регионе", - добавила представитель российского МИД.