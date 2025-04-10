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Фондовые индексы США взлетели на заявлениях Трампа, завершив торги ростом на 7,9-12,2%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США взлетели на торгах в среду на заявлении американского президента Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.

В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за исключением Китая. В случае с КНР пошлины повышаются до 125%, заявил Трамп.

США смягчили на 90 дней позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров с Вашингтоном по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Каждый из этих случаев будет обсуждаться, на это потребуется какое-то время, причем президент Трамп хочет быть вовлечен в это лично. Для этого нам нужна 90-дневная пауза", - сказал он журналистам.

Бессент подтвердил, что "пауза" касается только ответных пошлин. В течение 90 дней в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

Котировки акций Microchip Technology подскочили на 27,1%, United Airlines Holdings - на 26,1%, Advanced Micro Devices - на 23,8%, Delta Air Lines - на 23,4%, ON Semiconductor Corp. - на 22,7%.

Бумаги Tesla Inc. подорожали на 22,7%, Nvidia Corp. - на 18,7%, Apple Inc. - на 15,3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 14,8%, Amazon.com Inc. - на 12%, Microsoft Corp. - на 10,1%, Alphabet Inc. - на 9,7%.

Капитализация Boeing Co. повысилась на 15,4%, Goldman Sachs Group - на 11,8%, Walmart Inc. - на 9,6%, Netflix Inc. - на 8,6%, International Business Machines - на 6,5%.

Акции нефтяных компаний поднялись в цене вслед за восстановлением цен на нефть: Exxon Mobil прибавила 5%, Chevron Corp. - 6,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 2962,86 пункта (7,87%) и составил 40608,45, показав лучший однодневный рост с марта 2020 года.

Значение S&P 500 повысилось на 474,13 пункта (9,52%) - до 5456,9 пункта. Индекс отметился самым сильным ростом с октября 2008 года.

Nasdaq Composite вырос на 1857,06 пункта (12,16%) - до 17124,97 пункта, продемонстрировав самый значительный подъем с января 2001 года.

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