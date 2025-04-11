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В Киргизии закидали камнями поезд с туристами из Европы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Киргизии неизвестные лица закидали камнями поезд с туристами из Европы, сообщает в пятницу пресс-служба ГП "Кыргыз темир жолу" ("Киргизская железная дорога").

"Кыргыз темир жолу" выражает обеспокоенность в связи с инцидентом на перегоне Кант - Аламедин, где неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчи Иссык-Кульской области с иностранными туристами из стран Европы", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

"Подобные действия не только создают серьезные неудобства для пассажиров, но и напрямую угрожают их безопасности. Особенно недопустимо, когда в результате преступных действий страдают гости нашей страны, что может негативно отразиться на международном имидже республики", - отметили в компании.

Ранее в "Кыргыз темир жолу" сообщили о прибытии в Бишкек первого в этом году туристического поезда с туристами из Европы. Маршрут следования охватывает Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Состав поезда включает 11 вагонов, а общее количество путешественников превышает 80 человек.

Киргизия
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