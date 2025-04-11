Работа над планом ЕС по отказу от российских энергоносителей продолжается

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - План по отказу ЕС от российских ископаемых энергоносителей все еще находится в работе, дату его представления пока объявить невозможно, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Работа над предложениями для дорожной карты по отказу от российского ископаемого топлива продолжается. Дорожная карта будет представлена. Я не могу сообщить дату в данный момент. Мы, конечно, очень внимательно следим за этой работой, и мы хотим, чтобы, когда план будет готов, он соответствовал бы своей цели", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Вопрос ей был задан в связи с тем, что презентация этого плана была запланирована на первый квартал года, но неоднократно переносилась.



