Сталелитейная Salzgitter вышла из переговоров о своей продаже с оценкой в 1,1 млрд евро

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Германская сталелитейная Salzgitter решила выйти из переговоров о своей продаже с GP Guenter Papenburg и TSR Recycling, говорится в сообщении Salzgitter.

Решение принято исходя из "существенных различий во взглядах на текущую и будущую стоимость Salzgitter", отмечается в сообщении.

Таким образом, Salzgitter останется независимой компанией.

Кроме того, она расширила план снижения расходов до 500 млн евро с 250 млн евро.

В январе GP Guenter Papenburg и TSR Recycling направили ей предложение о покупке из расчета оценки ее стоимости в 1,1 млрд евро (18,5 евро за акцию).

Судя по данным на сайте Salzgitter, Papenburg является ее крупнейшим акционером с долей 26,7%. Вторая по величине доля в компании (26,5%) принадлежит властям федеральной земли Нижняя Саксония.