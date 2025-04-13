EFE сообщило о планируемых контактах РФ и Украины по Черному морю 15-16 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Контакты между представителями России и Украины по обеспечению безопасности в акватории Черного моря и возможному прекращению огня пройдут в Анкаре 15-16 апреля, сообщает в воскресенье EFE со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции.

По данным агентства, встреча пройдет в генеральном штабе вооруженных сил Турции, в ней также примут участие представители других стран, - каких именно, EFE не уточняет.

Агентство также не сообщает, в каком формате может состояться эта встреча: прямом или через посредников.