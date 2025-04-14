Совет ЕС по иностранным делам обсудит Украину, Сирию, Африку и Западные Балканы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам соберется в понедельник в Люксембурге, чтобы обсудить последние события на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также отношения Евросоюза с Африкой и странами Западных Балкан.

Перед обсуждением Украины по видеосвязи выступит глава украинского МИД Андрей Сибига. Затем совет обменяется мнениями о переговорах, проходящих при посредничестве США. Ожидается, что министры иностранных дел обсудят усиление военной поддержки со стороны Евросоюза, включая инициативу главы европейской дипломатии Каи Каллас по поставке Киеву боеприпасов, а также гарантии безопасности для Украины.

Дискуссия по Ближнему Востоку начнется с информации Каллас о недавнем визите, который она совершила в регион. Последующее обсуждение планируется сосредоточить на обеспокоенности ЕС ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Будет подтверждена "непоколебимая приверженность решению на основе принципа двух государств", сообщается в материалах совета к заседанию в Люксембурге.

Глава дипломатии ЕС затронет итоги девятой донорской конференции в Брюсселе "Вместе с Сирией", которая состоялась 17 марта. Затем совет проведет обзор событий с момента формирования нового сирийского переходного правительства в конце марта. Обсуждение может затронуть вопрос о возможном постепенном смягчении санкций ЕС по Сирии.

Отношения ЕС-Африка предполагается обсудить "в свете ближайших приоритетов и стратегических перспектив". Речь, в частности, пойдет о связях между ЕС и Африканским союзом (АС), партнерство которых в 2025 году отметит 25-летие. Совещание глав МИД пройдет в преддверии третьей министерской встречи ЕС и АС, запланированной на 21 мая в Брюсселе.

Каллас и ряд министров проинформируют совет о своих недавних встречах с африканскими партнерами. "Совет также будет работать над выявлением новых тенденций и возможностей сотрудничества в преддверии предстоящей встречи министров и предполагаемого саммита Евросоюз-Африка, который может состояться позднее в этом году", - сообщили в Брюсселе.

Главы МИД стран ЕС обсудят Судан, который спустя два года после начала войны сталкивается с беспрецедентным гуманитарным кризисом. В ходе обсуждения будут затронуты вопросы гуманитарной конференции, которую совместно организуют в Лондоне ЕС, Великобритания, Германия и Франция 15 апреля, а также такие темы, как защита гражданского населения и критически важной инфраструктуры и необходимость использования дипломатических инструментов и средств, включая санкции, для поиска мирного урегулирования конфликта.

Министры также могут обратить свое внимание на другие региональные кризисы, например, события на востоке Демократической Республики Конго, отмечается в материалах к заседанию совета.

Во время рабочего обеда главы МИД обменяются мнениями об отношениях ЕС с партнерами на Западных Балканах, уделив особое внимание путям дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере безопасности и обороны, проблемам и способам содействия региональной стабильности. Каллас проинформирует министров о своих недавних визитах в Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, а также о состоянии дел в диалоге между Белградом и Приштиной.

По разделу текущих событий глава европейской дипломатии коснется Армении и Азербайджана в свете последних событий, включая объявление 13 марта о мирном соглашении.

После заседания Совета ЕС пройдет первый в истории диалог высокого уровня между Европейским союзом и Палестинской национальной администрацией, сопредседателями которого будут высокий представитель ЕС по иностранным делам Каллас и премьер-министр и министр иностранных дел ПНА Мухаммед Мустафа.