Действующий президент Нобоа побеждает на выборах в Эквадоре

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Действующий президент консерватор Даниэль Нобоа одержал победу во втором туре президентских выборов в Эквадоре, сообщает Associated Press.

Согласно данным Национального избирательного совета, по результатам подсчета более 90% бюллетеней Нобоа получает 55,9% голосов, в то время как его соперница, представитель левых сил Луиса Гонсалес - 44%.

Представитель высшего избирательного органа Эквадора Диана Атамант заявила, что эти результаты свидетельствуют о "необратимой тенденции" в пользу Нобоа.

Она сообщила, что они обнародуют официальные результаты, которые являются "верным отражением воли народа, выраженной на избирательных участках".

В то же время Гонсалес пообещала добиться пересчета голосов в связи с тем, что она назвала "гротескной" фальсификацией выборов.

Она заявила сторонникам, что ее предвыборная кампания "не признает результаты, представленные Национальным избирательным советом".

По ее словам, предвыборные опросы показали, что она опережает Нобоа.

Избирательные органы сообщили о более чем 80% явке избирателей на воскресных выборах. Это были вторые президентские выборы в Эквадоре менее чем за два года.