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Чиновник Трампа, курировавший закрытие USAID, покинул госдеп

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель бюро иностранной помощи госдепа Пит Марокко, сыгравший в администрации американского президента Дональда Трампа важную роль в ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), покинул ведомство, сообщили западные СМИ.

"Пит был приглашен в штат с большой миссией - провести исчерпывающий анализ каждого доллара, потраченного на иностранную помощь. Он выполнил эту историческую задачу и разоблачил вопиющие злоупотребления деньгами налогоплательщиков", - цитируют СМИ высокопоставленного представителя администрации.

Он добавил: "Мы все ожидаем, что Пита ждут большие успехи в его следующей миссии".

Марокко в течение шести недель исполняющий обязанности заместителя администратора USAID, после чего вернулся в госдеп.

В электронном письме от 18 марта, покидая USAID, он написал: "Для меня было честью помогать госсекретарю Рубио руководить работой USAID на некоторых сложных этапах, чтобы избавить это ведомство от злоупотреблений прошлого. Теперь, когда USAID находится под контролем, подотчетно и стабильно, я собираюсь вернуться на свой пост директора по внешней помощи, чтобы вернуть ценности американскому народу".

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что USAID изобилует мошенничеством и управляется "леворадикальными сумасшедшими", руководитель департамента эффективности правительства Илон Маск назвал агентство "преступной" организацией.

США Дональд Трамп госдеп USAID
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