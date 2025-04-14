Си Цзиньпин призвал Вьетнам решить разногласия в Южно-Китайском море путем переговоров

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что разногласия с Вьетнамом, касающиеся Южно-Китайского моря, возможно решить путем переговоров.

"Успешная практика Китая и Вьетнама в урегулировании вопроса о сухопутной границе (...) показывает, что обе стороны в полной мере способны и мудры решать морские вопросы путем переговоров", - написал он в статье для органа компартии Вьетнама - газеты "Нянзан" - по случаю визита в Ханой, который китайский лидер нанесет в понедельник.

Си Цзиньпин заявил, что обе стороны должны реализовать достигнутый на высоком уровне консенсус, в полной мере использовать роль механизма морских переговоров, контролировать разногласия на море, продолжать расширять морское сотрудничество и создавать условия для окончательного урегулирования споров.

Он отметил, что странам следует эффективно выполнять "Декларацию поведения сторон в Южно-Китайском море", активно содействовать консультациям по "Кодексу поведения в Южно-Китайском море".

Си Цзиньпин подчеркнул, что стороны должны "устранять вмешательство, ассимиляцию и разногласия, действительно превращать Южно-Китайское море в море мира, дружбы, и сотрудничества".

Китай, Вьетнам и ряд других стран региона оспаривают принадлежность находящихся в Южно-Китайском море Парасельских островов и архипелага Спратли (китайское название - Наньша, вьетнамское - Чыонгса).

Декларация поведения сторон в Южно-Китайском море была подписана Китаем и странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в 2022 году. Она требует от подписантов воздерживаться от действий, которые могут осложнить споры, усилить напряженность или подорвать мир и стабильность. Одно из его положений предусматривает выработку Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море, который определит окончательные параметры урегулирования разногласий.

Текст статьи опубликован в понедельник на сайте МИД КНР.