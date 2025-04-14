Евросоюз расширил санкционный список по Ирану за нарушения прав человека

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил в понедельник новые санкции в отношении ряда иранских физических и юридических лиц в связи с нарушениями с их стороны прав человека.

"Совет принял сегодня решение о введении ограничительных мер в отношении еще семи лиц и двух организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, в том числе за использование судебной системы в качестве инструмента для произвольного задержания людей", - говорится в опубликованном коммюнике.

ЕС вводит санкции в отношении центральной тюрьмы Шираза, расположенной в провинции Фарс, и против подразделения революционного суда Шираза. Кроме того, утверждены ограничительные меры в отношении членов судебной системы и представителей тюремного руководства.

В документе Совета ЕС отмечается, что "Европейский союз по-прежнему глубоко обеспокоен тревожной практикой Ирана по произвольному задержанию граждан ЕС с одним и двумя гражданствами по надуманным основаниям с целью получения политической выгоды".

В нем также указывается на то, что в прошлом году в Иране резко возросло число казней, в том числе женщин и лиц, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам.

"Свобода мнений и их выражения, свобода вероисповедания или убеждений, а также свобода собраний все больше ограничиваются, и в отношении правозащитников, журналистов и политических диссидентов принимаются угрожающие меры", - заявляют в Брюсселе.

Совет ЕС напомнил, что теперь ограничительные меры Евросоюза применяются в общей сложности к 232 лицам и 44 организациям. Они включают заморозку активов, запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, внесенным в список. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.