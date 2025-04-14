КНР в феврале сократила импорт газа на 15%

Это произошло на фоне пошлин на СПГ из США и холодов в Центральной Азии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Китай, являющийся крупнейшим импортером газа (в том числе СПГ) в мире, в феврале 2025 года сократил его общий импорт на 15% - до 11,909 млрд куб. м, сообщает Главное таможенное управление КНР.

К настоящему времени поставки газа в Китай через СПГ и газопроводы подошли примерно к паритетному соотношению. Однако точный баланс в отчетном месяце будет известен из более подробной сводки ГТУ КНР, которая выйдет 18 апреля; 20 апреля будут опубликованы детальные данные по каждой стране-поставщику.

По трубе Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. РФ также является одним из крупнейших поставщиков СПГ в КНР. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Существует ряд факторов сезонного и конъюнктурного характера, которые могли бы оказать влияние на объем поставок газа. Прежде всего это погодные условия в Центральной Азии, под влиянием которых может сокращаться объем газа, доступного для экспорта. Так, в Туркменистане в январе и феврале текущего года температура воздуха была примерно на 2 градуса Цельсия ниже прошлогодней.

На мировом рынке СПГ Европа на фоне менее теплой, чем обычно, погоды развернула борьбу за свободные партии по всему миру. Кроме того, в феврале заработали пошлины КНР на импорт СПГ, что заставляет китайских покупателей перенаправлять партии на другие рынки.