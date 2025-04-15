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Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник
Фото: Europa Press via Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки Европы уверенно выросли по итогам в понедельник на новостях о том, что США исключили десятки видов электроники из ответных пошлин.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 2,69% и составил 499,89 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 2,14%, германский DAX - 2,85%, французский CAC 40 - 2,37%, итальянский FTSE MIB - 2,88%, испанский IBEX 35 - 2,64%.

В выходные в американских СМИ появились сообщения о том, что власти США исключили из недавно введенных ответных импортных пошлин десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о пошлинах на импорт полупроводников в ближайшие дни. Отвечая на вопрос репортера о тарифах на электронику, такую как смартфоны и планшеты, Трамп сказал: "Об этом будет объявлено очень скоро, и мы будем обсуждать это, но мы также поговорим с компаниями".

"Как мы поступили со сталью, как мы поступили с автомобилями, как мы поступили с алюминием, мы сделаем то же самое с полупроводниками, чипами и многими другими вещами", - пояснил он, отметив, что хотел бы, чтобы чипы, полупроводники и другие товары производились в США.

Президент США также пообещал очень скоро объявить о пошлинах на фармацевтические препараты. "Установив тарифы для компаний, которые находятся за пределами этой страны, мы собираемся производить наши лекарства в США, чтобы в случае войны, в случае чего угодно, мы не зависели от Китая и различных других стран", - сказал Трамп.

Тем временем международное рейтинговое агентство S&P Global повысило кредитный рейтинг Италии до BBB+ с BBB со "стабильным" прогнозом.

Наибольший рост среди компонентов Stoxx Europe 600 продемонстрировали котировки акций французской нефтеперерабатывающей компании Rubis (+8,1%), британской управляющей компании Aberdeen Group PLC (+6,8%), швейцарского производителя оборудования компьютерной периферии Logitech International (+6,6%), нидерландской платежной компании Adyen N.V. (+6,7%), датского производителя слуховых аппаратов GN Store Nord (+6,3%).

Бумаги производителей полупроводниковой продукции также подорожали, в том числе STMicroelectronics, ASM International (+2,3% у обоих), ASML Holding (+2,2%), BE Semiconductor Industries (+3,3%), Infineon Technologies (+3,4%).

Повысилась капитализация банков, в том числе Deutsche Bank - на 5,2%, Commerzbank - на 0,9%, BNP Paribas - на 4,4%, Societe Generale - на 3,5%, Standard Chartered - на 4,9%, HSBC - на 3,7%, Barclays - на 4,8%, Santander - на 3,8%.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) и Mediobanca подорожали на 4,8% после новостей об одобрении итальянскими властями покупки второго банка первым с оценкой в 13,3 млрд евро.

Выросли котировки бумаг производителей люксовых товаров, включая Kering (+1,8%), LVMH (+1,1%), Moncler (+3,3%), Hermes (+2,8%), Burberry (+1,5%).

Акции европейских автопроизводителей также выросли в цене: Stellantis - на 1,9%, Mercedes-Benz Group - на 2,2%, Bayerische Motoren Werke AG - на 3,5%, Volvo AB - на 2,8%, Renault - на 2,4%, Volkswagen - на 2,3%.

Увеличили капитализацию и крупнейшие нефтегазодобывающие компании, в том числе Shell - на 2%, Equinor - на 1,3%, TotalEnergies - на 3,2%, BP Plc - на 2,9%.

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