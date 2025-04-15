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"Грузинская мечта" хочет добиться запрета всех радикальных оппозиционных партий

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" намерена запретить до конца 2025 года все радикальные оппозиционные партии, лидеры которых совершили в прошлом преступные действия, посягающие на конституционный строй и призывающие к смене власти революционным путем.

"Уже к концу этого года все оппозиционные радикальные, нацистские партии будут запрещены в Грузии", - заявил на брифинге исполнительный секретарь "Грузинской мечты", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он отметил, что действующая временная парламентская следственная комиссия представит в сентябре заключения по фактам преступной деятельности "режима" бывшего президента Михаила Саакашвили, которые затем будут переданы в прокуратуру.

"Есть высокая вероятность, что главная радикальная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сателлитные партии примут участие в октябре в местных выборах и это будут их последние выборы, так как они потерпят в них сокрушительное поражение, а "Грузинская мечта" подаст сразу же после выборов иск в Конституционный суд с требованием запрета всех радикальных партий, посягающих на конституционный строй, призывающих к смене власти революционным путем", - сказал Мдинарадзе.

Он считает, что у Конституционного суда, если он проявит объективность, не будет другого выхода, как удовлетворить иск "Грузинской мечты".

Со своей стороны представители оппозиции заявляют о продолжающихся попытках властей утвердить в Грузии диктатуру, введя однопартийное правление.

Грузинская мечта Конституционный суд Грузия Михаил Саакашвили Мамука Мдинарадзе
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