Париж планирует увеличить оборонный бюджет на 3 млрд евро

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Французский премьер Франсуа Байру считает необходимым выделить дополнительно 3 млрд евро на оборону, сообщает во вторник телеканал BFM TV.

По словам Байру, Франции, судя по всему, нужно будет выделить дополнительные 3 млрд евро на оборонный бюджет на 2026 год, чтобы обеспечить "независимость в вопросах безопасности и обороны" Франции и ЕС.

Он добавил, что ЕС должен быть способен самостоятельно обеспечивать свою безопасность за счет совместных усилий государств-членов.

В телеобращении к нации 5 марта президент Эммануэль Макрон сообщил о своих планах дополнительных инвестиций в области обороны. "Мы должны укрепить нашу оборону. В этом отношении мы остаемся верными НАТО, но мы должны усиливать нашу независимость", - заявил Макрон.