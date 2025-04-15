Черногория отказала Казахстану в экстрадиции главы фонда "НеМолчи"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Черногория отказала Казахстану в экстрадиции главы фонда "НеМолчи.KZ" Дины Тансари (Динары Смаиловой), в отношении которой на родине расследуется шесть уголовных дел, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе казахстанской Генпрокуратуры.

"14 апреля в Черногории была задержана гражданка Республики Казахстан Динара Смаилова (Дина Тансари) (...) На сегодняшний день между Казахстаном и Черногорией нет международного договора о выдаче, в связи с чем указанным иностранным государством было отказано в экстрадиции Смаиловой", - сказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что, несмотря на принятое судебное решение, правоохранительные органы Казахстана продолжат работу по привлечению ее к уголовной ответственности.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день департаментами полиции Алма-Аты, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении Смаиловой возбуждены и расследуется шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни и два дела о мошенничестве.

Так, в рамках уголовного дела о мошенничестве, расследуемого департаментом полиции Восточно-Казахстанской области, установлено, что в апреле 2023 года Смаилова опубликовала ложные сведения о суициде несовершеннолетней девушки в Усть-Каменогорске, однако все эти публикации оказались ложными, так как в действительности суицида не было, а уголовное дело по факту хулиганства, в котором пострадала несовершеннолетняя, было направлено в суд.

"Несмотря на это, Смаилова объявила сбор денежных средств для адвоката потерпевшей и за время судебного процесса собрала более 20 млн тенге, из которых лишь небольшая часть была потрачена на командировочные расходы. Однако на суде стало известно, что услуги адвоката были оплачены самой потерпевшей стороной, что вызвало возмущение защитников подсудимых, выразивших недовольство предъявленным иском и обратившихся с заявлением", - сообщили в надзорном органе.

Еще одно уголовное дело о мошенничестве возбуждено департаментом полиции Алма-Атинской области по факту сбора денежных средств якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия. По данным ведомства, расследование факт насилия не подтвердило, однако согласно банковским сведениям за указанное время Смаилова успела собрать несколько миллионов тенге. Также, являясь учредителем фонда "НеМолчиKZ", Смаилова незаконно осуществляла сбор денежных средств от жителей Казахстана путем публикаций на странице "nemolchikz_official" в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признаной судом экстремистской и запрещеной в РФ) .

"В органы полиции обратились семь граждан о принятии мер в отношении Тансари по факту завладения путем обмана их денежными средствами. Деяния Смаиловой заочно квалифицированы по статье 190 часть 4 пункт 2 УК, как мошенничество, совершенное неоднократно в особо крупном размере. Следственным судом в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В последующем она объявлена в международный розыск", - заключили в Генеральной прокуратуре.

Тансари была объявлена в розыск в 2023 году.