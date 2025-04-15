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Денежные переводы из РФ в Грузию в I квартале упали почти вдвое

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Денежные переводы в Грузию из России в I квартале упали в 1,9 раза до $93,3 млн. Таковы статданные, опубликованные Нацбанком Грузии.

Сумма денежных переводов в Грузию из других стран в январе-марте 2025 года составила $786,6 млн, сократившись на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно материалам Нацбанка, из США в первом квартале поступило $149,6 млн (рост на 19,5%), Италии - $141,1 млн (рост на 3,7%). Переводы из Германии составили $63,8 млн (рост на 15,8%), Греции - $62,9 млн (рост на 6,3%).

В 2024 году объем денежных переводов в Грузию сократился на 19% (до $3,4 млрд, что обусловлено сокращением денежных переводов из России в 2,9 раза) после снижения на 6,8% в 2023 году и роста в 1,9 раза в 2022 году на фоне резкого притока мигрантов из России.

По оценке крупнейшего в Грузии инвестбанка Galt&Taggart, объем денежных переводов в страну из других стран в 2025 году может сократиться на 6% до $3,2 млрд в связи с продолжающимся смягчением эффекта миграции.

Грузия РФ
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