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Мировые поставки ПК в I квартале выросли на 4,8%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в первом квартале увеличились на 4,8% относительно того же периода прошлого года - почти до 59 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner.

Подъем был обусловлен значительным повышением поставок на двух ключевых рынках (США и Япония), но по разным причинам.

"В США рынок ПК испытал резкий рост, поскольку поставщики увеличили запасы в ожидании объявлений об импортных пошлинах, - заявил руководитель отдела исследований Gartner Риши Падхи. - Несмотря на это, базовый спрос конечных пользователей оставался осторожным". При этом, по его словам, рынок получил дополнительный толчок со стороны компаний, обновляющих компьютеры для установки операционной системы Windows 11.

Поставки в США в январе-марте выросли на 12,6% до 16 млн компьютеров.

"В Японии сильный спрос на компьютеры для бизнеса, обусловленный заменой Windows 11, внес значительный вклад в рост поставок в первом квартале на 15,6%", - отметил Падхи. Кроме того, "поставщики, участвующие в программе замены Chromebook для образовательных учреждений GIGA (подключение школ к интернету - ИФ), воспользовались этой возможностью, предлагая обновления для старых устройств, тем самым поддерживая динамику рынка", добавил он.

Поставки ПК в мире (млн штук):

КомпанияI кв. 2025гI кв. 2024гизм. за годдоля рынка в I кв 2025гдоля рынка в I кв 2024г
Lenovo15,27513,9339,6%25,9%24,8%
HP Inc.12,76112,0515,9%21,6%21,4%
Dell Technologies9,6219,4192,1%16,3%16,7%
Apple Inc.5,9335,5477,0%10,1%9,9%
Acer3,8533,7801,9%6,5%6,7%
ASUS3,7153,4059,1%6,3%6,1%
другие7,7908,137-4,3%13,2%14,5%
Всего58,94756,2724,8%100%100%
Gartner
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