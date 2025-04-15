Мировые поставки ПК в I квартале выросли на 4,8%
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в первом квартале увеличились на 4,8% относительно того же периода прошлого года - почти до 59 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner.
Подъем был обусловлен значительным повышением поставок на двух ключевых рынках (США и Япония), но по разным причинам.
"В США рынок ПК испытал резкий рост, поскольку поставщики увеличили запасы в ожидании объявлений об импортных пошлинах, - заявил руководитель отдела исследований Gartner Риши Падхи. - Несмотря на это, базовый спрос конечных пользователей оставался осторожным". При этом, по его словам, рынок получил дополнительный толчок со стороны компаний, обновляющих компьютеры для установки операционной системы Windows 11.
Поставки в США в январе-марте выросли на 12,6% до 16 млн компьютеров.
"В Японии сильный спрос на компьютеры для бизнеса, обусловленный заменой Windows 11, внес значительный вклад в рост поставок в первом квартале на 15,6%", - отметил Падхи. Кроме того, "поставщики, участвующие в программе замены Chromebook для образовательных учреждений GIGA (подключение школ к интернету - ИФ), воспользовались этой возможностью, предлагая обновления для старых устройств, тем самым поддерживая динамику рынка", добавил он.
Поставки ПК в мире (млн штук):
|Компания
|I кв. 2025г
|I кв. 2024г
|изм. за год
|доля рынка в I кв 2025г
|доля рынка в I кв 2024г
|Lenovo
|15,275
|13,933
|9,6%
|25,9%
|24,8%
|HP Inc.
|12,761
|12,051
|5,9%
|21,6%
|21,4%
|Dell Technologies
|9,621
|9,419
|2,1%
|16,3%
|16,7%
|Apple Inc.
|5,933
|5,547
|7,0%
|10,1%
|9,9%
|Acer
|3,853
|3,780
|1,9%
|6,5%
|6,7%
|ASUS
|3,715
|3,405
|9,1%
|6,3%
|6,1%
|другие
|7,790
|8,137
|-4,3%
|13,2%
|14,5%
|Всего
|58,947
|56,272
|4,8%
|100%
|100%