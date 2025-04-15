Мировые поставки ПК в I квартале выросли на 4,8%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в первом квартале увеличились на 4,8% относительно того же периода прошлого года - почти до 59 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner.

Подъем был обусловлен значительным повышением поставок на двух ключевых рынках (США и Япония), но по разным причинам.

"В США рынок ПК испытал резкий рост, поскольку поставщики увеличили запасы в ожидании объявлений об импортных пошлинах, - заявил руководитель отдела исследований Gartner Риши Падхи. - Несмотря на это, базовый спрос конечных пользователей оставался осторожным". При этом, по его словам, рынок получил дополнительный толчок со стороны компаний, обновляющих компьютеры для установки операционной системы Windows 11.

Поставки в США в январе-марте выросли на 12,6% до 16 млн компьютеров.

"В Японии сильный спрос на компьютеры для бизнеса, обусловленный заменой Windows 11, внес значительный вклад в рост поставок в первом квартале на 15,6%", - отметил Падхи. Кроме того, "поставщики, участвующие в программе замены Chromebook для образовательных учреждений GIGA (подключение школ к интернету - ИФ), воспользовались этой возможностью, предлагая обновления для старых устройств, тем самым поддерживая динамику рынка", добавил он.

Поставки ПК в мире (млн штук):