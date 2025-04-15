Поиск

Талибы обратились к послу РФ за помощью в реконструкции шоссе Саланг

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министр общественных работ контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммад Иса Сани обсудил с послом РФ в Кабуле Дмитрием Жирновым реконструкцию стратегически важного шоссе Саланг и строительство нового тоннеля, сообщает пресс-центр министерства.

"Стороны обсудили также закупку оборудования, машин, строительных материалов, битума, железнодорожных деталей и других материалов из России. Посол России заявил о готовности своей страны к сотрудничеству в этих сферах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация министерства планирует посетить Россию с рабочим визитом.

Автодорожный тоннель Саланг был построен специалистами СССР в 1958-1964 годах в районе перевала Саланг. Является жизненно важной транспортной артерией, соединяющей юг и север Афганистана.

Афганистан СССР Талибан Саланг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев

США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев

Апелляционный суд оставила главу Гагаузии Гуцул под домашним арестом

Китай запустил первую межрегиональную магистраль для грузовиков на водороде

Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

FTC обвинила Meta в получении "монопольной власти" после покупки Instagram и WhatsApp

FTC обвинила Meta в получении "монопольной власти" после покупки Instagram и WhatsApp

В ЕК считают, что план ЕС по отказу от энергоносителей из РФ должен включать СПГ

Российское посольство в Швеции подверглось акту вандализма

Источники Bloomberg узнали, что ЕС опубликует план отказа от российского топлива 6 мая

Источники Bloomberg узнали, что ЕС опубликует план отказа от российского топлива 6 мая

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

WSJ узнала о советах Рубио и Келлога Трампу ужесточить позицию в отношении РФ

WSJ узнала о советах Рубио и Келлога Трампу ужесточить позицию в отношении РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });