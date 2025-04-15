Талибы обратились к послу РФ за помощью в реконструкции шоссе Саланг

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министр общественных работ контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммад Иса Сани обсудил с послом РФ в Кабуле Дмитрием Жирновым реконструкцию стратегически важного шоссе Саланг и строительство нового тоннеля, сообщает пресс-центр министерства.

"Стороны обсудили также закупку оборудования, машин, строительных материалов, битума, железнодорожных деталей и других материалов из России. Посол России заявил о готовности своей страны к сотрудничеству в этих сферах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация министерства планирует посетить Россию с рабочим визитом.