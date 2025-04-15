Airbus подтвердила прогноз на год и ожидает закрытия сделки со Spirit Aero к середине года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE подтвердила свои цели по поставкам самолетов и прогнозы финансовых показателей на текущий год, отметив, что внимательно следит за тем, как непредсказуемая тарифная политика президента США Дональда Трампа может повлиять на бизнес компании и мировую торговлю в целом.

Airbus по-прежнему планирует передать клиентам около 820 самолетов в 2025 году (в прошлом году было поставлено 766 лайнеров). Также компания намерена получить скорректированную EBIT в районе 7 млрд евро, свободный денежный поток - порядка 4,5 млрд евро, сообщает MarketWatch.

Данный прогноз компания первоначально представила в феврале. Главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори сообщил акционерам на ежегодном собрании во вторник, что компания пока придерживается этих целей.

"Мы внимательно и активно следим за тем, какие изменения будут претерпевать глобальная торговая структура и текущая макроэкономическая среда", - сказал Фори.

Он также сообщил, что сделку по покупке европейских операций американского производителя авиакомпонентов Spirit AeroSystems Holdings планируется завершить до конца первого полугодия.

Котировки акций Airbus выросли на 1,2% во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 8,9% (до 107 млрд евро), в то время как французский фондовый индекс CAC 40 опустился на 0,6%.