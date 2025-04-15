Белый дом допустил экономическое партнерство с РФ после достижения мира на Украине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Представители администрации президента США Дональда Трампа допускают возможность налаживания экономического партнерства с Россией после прекращения огня на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Возможно, случится экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но до этого мы должны увидеть прекращение огня на Украине", - заявила Левитт на брифинге в Белом доме.

Кроме того, Левитт назвала налаживание связей с США для России стимулом как можно скорее положить конец украинскому конфликту.