В Белом доме пока не в курсе, собирается ли Трамп совершить визит на Украину

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник заявила, что у нее нет сведений о возможности визита президента США Дональда Трампа на Украину.

"Я не знаю (...) я не говорила с президентом на эту тему. Я могу спросить его, что он думает на этот счет", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос, какова позиция Трампа по поводу приглашения украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину.

"Конечно, у меня нет информации о планах потенциальной поездки на Украину, с которой я могла бы вас ознакомить", - добавила Левитт.



