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Восемь стран присоединились к санкциям ЕC против Белоруссии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Восемь европейских стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Белоруссии, речь идет об ограничительных мерах, введенных решением Совета ЕС от 27 марта 2025 года.

"Совет постановил, что 25 физических лиц и семь юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, подлежащих ограничительным мерам", - уточнили в Совете ЕС.

"Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединяются к данному решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в нем.

27 марта ЕС расширил санкционный список в отношении Белоруссии, включив в него 25 физических и семь юридических лиц. В их числе ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" (крупный производитель микроэлектроники), ОАО "Планар" (крупный производитель микроэлектроники, в том числе военного назначения), госпредприятие "Завод точной электромеханики" (входит в состав Госкомвоенпрома Белоруссии, производит, по данным ЕС, в том числе баллистические ракеты) и другие. Что касается физлиц, под санкции попали, в частности, гендиректор "Планара" Сергей Аваков, директор "Завода точной электромеханики" Юрий Черный, члены Центризбиркома Белоруссии, ряд судей, управляющий делами президента Белоруссии Юрий Назаров, его заместители.

Европейский союз Босния и Герцеговина Албания Лихтенштейн Норвегия
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