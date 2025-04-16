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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду повышается на улучшении отношения инвесторов к рисковым активам, в том числе на фоне новостей относительно международной торговли. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 0,4% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2816,78 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,7%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Полюса" (+1,1%), банка ВТБ (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Т-Технологий" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%) и "префы" Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,5%), "ВК" (-0,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги во вторник из-за сохранения напряженности во внешнеторговых отношениях между США и Китаем.

"Следующее слово за Китаем. Китаю нужна сделка с нами. Нам не нужна сделка с ними", - зачитала обращение президента США Дональда Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Китай ничем не отличается от любой другой страны, просто они намного больше. Китаю нужно то, что есть у нас - американские потребители, или, иначе говоря, им нужны наши деньги", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп намекнул на возможность смягчения пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США. До этого Вашингтон исключил из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 16 апреля сложилась в целом умеренно негативная обстановка, большинство фондовых индикаторов региона демонстрирует понижение.

На нефтяном рынке утром в среду продолжается ослабление котировок. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 мск составила $64,48 за баррель, что на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,33% - до $61,14 за баррель.

АЛРОСА ВТБ Аэрофлот НОВАТЭК
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