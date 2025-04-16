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Рубио и Уиткофф посетят Францию для переговоров по Украине и Ирану

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф, как ожидается, на этой неделе прибудут в Париж, обсудят с французскими властями, в частности, Украину, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио - с главой французского МИД Жан-Ноэлем Барро.

Стороны обсудят ситуацию на Украине и в Иране, а также торговые отношения на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Марко Рубио Иран США Франция Украина Стив Уиткофф
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