ЕК хочет ускорить процесс отказа в убежище в ЕС выходцам из "безопасных стран"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о своем предложении ускорить реализацию ряда аспектов принятого в прошлом году пакта о миграции и убежище, включая упрощение процедуры отказа в международной защите.

"С помощью сегодняшнего предложения мы хотим ускорить реализацию ключевых положений, предоставив государствам-членам дополнительные инструменты для оптимизации обработки заявлений о предоставлении убежища", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

По плану пакт должен вступить в силу в июне 2026 года.

По словам члена ЕК по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, "осталось чуть больше года до того, как пакт о миграции и предоставлении убежища вступит в полную силу, но там, где мы можем действовать быстрее, нам следует действовать быстрее".

Так, Еврокомиссия предложила создать "первый список безопасных стран происхождения", куда, по оценке Брюсселя, можно будет возвращать просителей убежища без опасения репрессивных последствий для них на родине.

"В некоторых государствах-членах уже имеются национальные списки безопасных стран происхождения. Список ЕС дополнит их и будет способствовать более единообразному применению концепции, которая позволяет государствам-членам рассматривать заявления о предоставлении убежища от граждан стран, включенных в список, по ускоренной процедуре на том основании, что их заявления вряд ли будут удовлетворены", - отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

ЕК предложила создать первоначальный список ЕС, включающий Бангладеш, Египет, Индию, Колумбию, Косово, Марокко и Тунис.

Еврокомиссия посчитала важным уточнить, что страны-кандидаты на членство в Евросоюзе "в принципе соответствуют критериям для определения в качестве безопасных стран происхождения, учитывая, что в рамках своего пути к вступлению в ЕС они стремятся прийти к стабильным институтам, гарантирующим демократию, верховенство закона, права человека, а также уважение и защиту меньшинств".

Теперь это предложение должны согласовать в ходе переговоров Совет ЕС и Европарламент.