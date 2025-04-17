Христиане 17 апреля отмечают Великий четверг

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Христиане всего мира отмечают 17 апреля Великий (Страстной) четверг, начиная с которого в течение трех дней все церковные службы будут посвящены воспоминанию о земных страданиях Иисуса Христа.

В сам Великий четверг, именуемый на Руси также Чистым, церковь напоминает о событиях Тайной Вечери, на которой Спаситель омыл ноги ученикам, показав примеры братской любви и смирения. Кроме того, на Тайной Вечере Христом было установлено главное таинство христианской веры - евхаристия (в переводе с греческого - "благодарение"), во время которого все верующие причащаются - вкушают Тело и Кровь Христа, то есть хлеб и вино.

В Православной церкви к этому дню по древнему обычаю приурочено мироварение. Приготовление святого мира составляет предмет особой важности, так как считается, что через помазание миром всем крещаемым и воссоединяемым с Православной церковью сообщается благодать Святого Духа.

По традиции, в четверг принято готовить пасхальные куличи. Поскольку в этом году восточная и западная пасхалии совпали, то у христиан разных конфессий оказался сходным и период Страстной недели, а также сам праздник Пасхи, который все они отметят в один день - 20 апреля.