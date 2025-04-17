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КНДР пригрозила Вашингтону "серьезными последствиями" учений США с Южной Кореей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Северной Кореи заявило, что военные учения США и Южной Кореи в регионе могут обернуться негативными последствиями для них самих.

"Министерство обороны КНДР решительно предупреждает, что блефовые военные действия США, создающие серьезную опасность в сфере суверенитета нашего государства и ситуации в регионе, неизбежно (...) повлекут за собой серьёзные негативные последствия и для обстановки безопасности их страны", - говорится в заявлении северокорейского оборонного ведомства, опубликованном ЦТАК.

Отмечается, что Пхеньян "с помощью применения подавляющих сил сдерживания" заставит США осознать, что чем выше уровень провокаций против КНДР, тем выше уровень опасности для Вашингтона.

"Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать ни малейшей угрозы враждебных сил суверенитету безопасности государства и мощной силой будут сдерживать агрессивные намерения США", - подчеркнули в министерстве.

Заявление Минобороны КНДР стало ответом на совместные воздушные учения Республики Корея и США с участием американских бомбардировщиков B-1B.

"Нынешнее военное бесчинство США и Республики Корея является откровенной угрозой безопасности нашего государства и серьезной провокацией, доводящей военную напряженность региона до крайнего уровня опасности", - подчеркнули в северокорейском оборонном ведомстве.

КНДР США Южная Корея учения
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