В Белоруссии назвали фейком публикации о передислокации военной группировки РФ в страну

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович опроверг появившуюся в ряде изданий информацию о якобы имевшей место передислокации российской военной группировки на белорусскую территорию.

"Очередной фейк о том, что российская группировка передислоцируется на территорию Республики Беларусь для подготовки и проведения каких-то новых действий по отношению к Украине", - заявил глава белорусского Совбеза, которого цитирует пресс-служба Минобороны республики.

"Все мероприятия, которые проходят у нас на нашей территории, - плановые, направленные на улучшение качества боевой подготовки соответствующих подразделений Вооруженных сил", - подчеркнул Вольфович.