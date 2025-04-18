Жертвами стрельбы в университете в американской Флориде стали два человека

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в кампусе университета штата Флорида в Таллахасси, сообщают американские СМИ.

Как заявил на пресс-конференции представитель полиции Джейсон Трамбауэр, погибшие не были студентами университета.

По данным местной больницы, во время стрельбы ранения получили пять человек. Все они в удовлетворительном состоянии.

Предполагаемый стрелок также был ранен и находится в больнице.

Сообщается, что подозреваемым в стрельбе является 20-летний сын заместителя окружного шерифа. У него оказался доступ к оружию матери.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу "позором", но сказал, что он не будет добиваться изменений в законах об оружии.

"Эти вещи ужасны, но стреляет не оружие, а люди", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.