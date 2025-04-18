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Рынки акций Европы в основном снизились в четверг после ожидаемого решения ЕЦБ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали корпоративные новости и итоги апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Индекс Stoxx Europe 600 понизился на 0,13% - до 506,42 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 почти не изменился. Германский DAX потерял 0,49%, французский CAC 40 - 0,6%, итальянский FTSE MIB - 0,24%, испанский IBEX 35 - 0,19%.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. По словам главы регулятора Кристин Лагард, это решение было единогласным, а снижение на 50 б.п. не обсуждалось. При этом еще несколько недель назад ряд членов совета управляющих ЕЦБ предлагал сделать паузу в снижении ставок, отметила она на пресс-конференции по итогам заседания.

Лагард также сказала, что экономика еврозоны наверняка выросла в первом квартале, но понижательные риски для роста ВВП увеличились, а повышенные перебои в торговле усилили неопределенность перспектив инфляции.

Последствия новых американских пошлин для инфляции в еврозоне пока неясны и прояснятся лишь со временем, однако к июньскому заседанию ЕЦБ полной ясности все равно не будет, заявила глава ЕЦБ.

Давление на рынки также оказали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что вводимые президентом Дональдом Трампом импортные пошлины могут замедлить рост экономики и ускорить инфляцию, но Федрезерв пока не готов вмешиваться и хочет дождаться большей ясности прежде, чем рассматривать корректировку параметров денежно-кредитной политики.

В свою очередь, Трамп выступил с резкой критикой в адрес Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки.

Акции Siemens Energy AG подскочили на 10,5% и стали лидером роста в индексе Stoxx Europe 600. Германский производитель оборудования для энергетики существенно увеличил выручку во втором квартале 2025 финансового года и повысил годовой прогноз для выручки и чистой прибыли.

Котировки акций InPost SA поднялись на 5,5%. Польская компания, обслуживающая автоматические станции для хранения и выдачи посылок, достигла соглашения о покупке британской службы доставки Yodel. По словам компании, сделка позволит ей нарастить долю рынка в Великобритании до 8% с текущих 2%.

Цена бумаг Hermes International SCA снизилась на 3,2%. Французский дом моды увеличил выручку в первом квартале на 8,5%, однако рост показателя без учета курсовых разниц оказался хуже прогнозов рынка.

Капитализация Pernod Ricard SA сократилась на 0,7%. Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции снизил выручку в третьем квартале 2025 финансового года (январь-март) на 3% в годовом выражении, хуже ожидавшегося аналитиками снижения на 2%.

Рыночная стоимость ABB Ltd. выросла на 0,2%. Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования в первом квартале увеличил чистую прибыль на 22%, а также сообщил о планах по выделению бизнеса ABB Robotics.

В Лондоне в числе лидеров роста оказались акции J Sainsbury, подорожавшие на 3,6%. Сеть супермаркетов в прошлом фингоду, завершившемся 1 марта, увеличила доналоговую прибыль до 761 млн фунтов ($1,01 млрд) с 701 млн фунтов годом ранее, превысив прогнозы рынка на уровне 751 млн фунтов.

Тем временем бумаги инвесткомпании Man Group Plc подешевели на 2% на новости о сокращении объема активов под управлением на $5,6 млрд за две недели апреля.

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