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Литовская финкомпания Paysera уведомила граждан Белоруссии и России о заморозке счетов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Литовская финансовая компания Paysera рассылает пользователям с гражданством Белоруссии и России, которые имеют шенгенскую визу категории D (национальная долгосрочная виза, позволяющая находиться на территории страны Евросоюза свыше 90 дней), уведомления о закрытии счетов, если они не предоставят европейский ВНЖ, сообщают литовские СМИ.

В уведомлении компании, оказывающей услуги онлайн-банка, указывается, что, согласно вступившему в силу с 24 февраля 2025 года новому пакету санкционных ограничений ЕС, европейские банки и другие финансовые учреждения обязаны ограничить предоставление услуг гражданам России и Белоруссии, которые не имеют ВНЖ в европейской экономической зоне или Швейцарии.

"У вас есть 14 календарных дней с даты отправления этого письма, чтобы предоставить требуемую документацию. Если в течение этого срока документы не будут присланы, на ваш счет Paysera будут наложены ограничения и нам придется заморозить средства на вашем счете в соответствии с Регламентом (ЕС) 2025/392. Эти средства будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет установлено правовое основание для их разблокирования", - говорится в уведомлении.

Евросоюз Paysera Швейцария Белоруссия Литва
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