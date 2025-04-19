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Младшеклассникам техасской школы запретили изучать флаг Вирджинии из-за полуобнаженной богини

Младшеклассникам техасской школы запретили изучать флаг Вирджинии из-за полуобнаженной богини
Фото: Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ученики младших классов в одном из округов Техаса больше не будут изучать флаг штата Вирджиния, поскольку на нем изображена римская богиня, у которой обнажена одна грудь. Как сообщает The Guardian, в округе Ламар еще в прошлом году убрали раздел про штат Вирджиния со школьной онлайн-платформы.

Ограничение касается учеников третьих-пятых классов.

На флаге изображена римская богиня Виртус и поверженный ею тиран. На богине тога, которая сползла с одного плеча.

Техасская общественная организация "Свобода читать" заявляет, что это новый уровень антиутопического, полного цензуры ада в штате". Там заявили, что в ответ на запрос округ ответил, что раздел был удален, поскольку он нарушает запрет на "демонстрацию обнаженного тела" в материалах для младших классов.

Отмечается, что в 2010 году уже возникали споры, не является ли использование флага Вирджинии в школьных материалах демонстрацией непристойных изображений.

Первые споры о флаге этого штата велись еще в 1776 году, когда Вирджиния во время войны за независимость выбрала именно изображение богини Виртус с мечом и копьем, которая стоит над поверженным тираном, а также слова Sic Semper Tyrannis - "Такова участь тиранов". Возле тирана лежит корона, на тот момент он символизировал английского короля Георга III.

В 1901 году власти Вирджинии потребовали добавить обнаженную грудь, чтобы четко указать на то, что изображена именно женщина, богиня.

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