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Геофизики сообщили о возможности вспышек на Солнце 20-21 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) имени академика Фёдорова не исключают вспышек солнечной активности в текущие и предстоящие сутки.

"Вспышечная солнечная активность, в основном, умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле: возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная", - сказано в сообщении.

Кроме того, согласно прогнозу "космической погоды" на 20 и 21 апреля, "ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток", сообщает институт.

Прогноз выполнялся в первой половине дня воскресенья.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Солнце институт имени Фёдорова ИПГ
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