От Украины на этой неделе ждут ответ на предложения Трампа по урегулированию конфликта

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Киев должен на этой неделе ответить на предложения президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, которые были переданы Украине ранее, пишет The Wall Street Journal.

"Украина находится под давлением, поскольку на этой неделе должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец войне", - сообщает издание.

Эти идеи, как говорится в публикации, включают "уступки России" - потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО, отмечает газета.

Она, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном представителями администрации Трампа украинским коллегам, а также европейским чиновникам на встрече в Париже в четверг минувшей недели.

Ответ, как ожидается, должен последовать на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, предложения могут быть переданы Москве, подчеркивает The Wall Street Journal.

По ее данным, американскую сторону на встрече будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. В случае одобрения предложений Уиткофф должен будет отправиться в Москву.

Как сообщалось, в пятницу Трамп подтвердил позицию, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.