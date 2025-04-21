Поиск

От Украины на этой неделе ждут ответ на предложения Трампа по урегулированию конфликта

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Киев должен на этой неделе ответить на предложения президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, которые были переданы Украине ранее, пишет The Wall Street Journal.

"Украина находится под давлением, поскольку на этой неделе должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец войне", - сообщает издание.

Эти идеи, как говорится в публикации, включают "уступки России" - потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО, отмечает газета.

Она, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном представителями администрации Трампа украинским коллегам, а также европейским чиновникам на встрече в Париже в четверг минувшей недели.

Ответ, как ожидается, должен последовать на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, предложения могут быть переданы Москве, подчеркивает The Wall Street Journal.

По ее данным, американскую сторону на встрече будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. В случае одобрения предложений Уиткофф должен будет отправиться в Москву.

Как сообщалось, в пятницу Трамп подтвердил позицию, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.

Украина Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп выразил надежду на то, что РФ и Украина на следующей неделе "заключат сделку"

Трамп выразил надежду на то, что РФ и Украина на следующей неделе "заключат сделку"

Что произошло за день: воскресенье, 20 апреля

Bloomberg сообщил, что власти США планируют масштабные реформы Госдепа

Bloomberg сообщил, что власти США планируют масштабные реформы Госдепа

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении члена "Хезболлы", снабжавшего ее оружием

Вэнс и папа римский Франциск провели частную встречу

Вэнс и папа римский Франциск провели частную встречу

Израиль опроверг информацию о планах удара по объектам иранской ядерной программы в мае

Израиль опроверг информацию о планах удара по объектам иранской ядерной программы в мае

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 апреля

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете

Христиане по всему миру отмечают Пасху

Христиане по всему миру отмечают Пасху

Что произошло за день: суббота, 19 апреля

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });