Южная Корея провела учебные артиллерийские стрельбы вблизи границы с КНДР

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Артиллерийские подразделения вооруженных сил Южной Кореи провели учебные стрельбы вблизи границы между двумя корейскими государствами, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Учения прошли в понедельник в районе пограничной реки Имджин примерно в 30 км к северо-западу от Сеула; были задействованы 12 самоходных гаубиц K9A1 и шесть K55A1, которые выпустили около 60 снарядов, отмечается в сообщении.

В июне 2024 года Сеул приостановил действие межкорейского пакта от 2018 года о снижении напряженности из-за массовых запусков Пхеньяном воздушных шаров с мусором через границу.

Пакт предусматривал отказ от каких-либо враждебных действий на суше, море и в воздухе, в том числе запрет на артиллерийские и крупномасштабные военные учения вблизи границы.

Пресс-служба заявила, что возобновление артиллерийских учений с боевой стрельбой, как ожидается, "повысит огневую мощь армии и возможности ведения огня на большие расстояния, чтобы реагировать на удары северокорейской артиллерии".