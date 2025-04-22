Поиск

Федеральная торговая комиссия США подала иск к Uber

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала иск к Uber Technologies Inc., посчитав, что компания вводила в заблуждение пользователей относительно оплаты подписки Uber One и ее отмены.

Регулятор утверждает, что Uber взимала с клиентов плату за подписку без их согласия. Кроме того, участие в Uber One не обеспечивало клиентам обещанной экономии, а процесс отмены подписки был затруднен, говорится в сообщении FTC.

Некоторые клиенты столкнулись с автоматическим списанием стоимости подписки до истечения пробного периода ее бесплатного использования, отмечает регулятор.

Представитель Uber заявил, что практики компании не нарушают законодательства.

"Процессы подписки на Uber One и ее отмены являются ясными и простыми, и они соответствуют букве и духу закона", - приводит его слова The Wall Street Journal. По его словам, компания не взимает плату с пользователей без их согласия, а отмена подписки у большинства людей занимает не более 20 секунд.

Акции Uber подешевели на 3,1% по итогам торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 20,9%.

Uber США FTC Федеральная торговая комиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Переговоры Таиланда с США по пошлинам отложили по просьбе Вашингтона

Операция США и союзников против хуситов

Хуситы с марта потеряли до 600 человек от ударов США

Хуситы с марта потеряли до 600 человек от ударов США

Что случилось этой ночью: вторник, 22 апреля

Рынок акций США упал из-за нападок Трампа на Пауэлла

Рынок акций США упал из-за нападок Трампа на Пауэлла

Стармер заявил Зеленскому о поддержке призыва к прекращению огня

Стармер заявил Зеленскому о поддержке призыва к прекращению огня

Специалисты Россельхознадзора направляются в Эквадор для инспектирования экспортеров бананов

Специалисты Россельхознадзора направляются в Эквадор для инспектирования экспортеров бананов

В Ватикане сообщили, что Папа римский умер от инсульта

В Ватикане сообщили, что Папа римский умер от инсульта

Похороны папы римского намечены на конец недели

Президент США с супругой провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Президент США с супругой провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Трамп доволен работой главы Пентагона и не верит сообщениям СМИ о нем

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });