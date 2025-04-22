Федеральная торговая комиссия США подала иск к Uber

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала иск к Uber Technologies Inc., посчитав, что компания вводила в заблуждение пользователей относительно оплаты подписки Uber One и ее отмены.

Регулятор утверждает, что Uber взимала с клиентов плату за подписку без их согласия. Кроме того, участие в Uber One не обеспечивало клиентам обещанной экономии, а процесс отмены подписки был затруднен, говорится в сообщении FTC.

Некоторые клиенты столкнулись с автоматическим списанием стоимости подписки до истечения пробного периода ее бесплатного использования, отмечает регулятор.

Представитель Uber заявил, что практики компании не нарушают законодательства.

"Процессы подписки на Uber One и ее отмены являются ясными и простыми, и они соответствуют букве и духу закона", - приводит его слова The Wall Street Journal. По его словам, компания не взимает плату с пользователей без их согласия, а отмена подписки у большинства людей занимает не более 20 секунд.

Акции Uber подешевели на 3,1% по итогам торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 20,9%.