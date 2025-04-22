Переговоры Таиланда с США по пошлинам отложили по просьбе Вашингтона

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры Бангкока с Вашингтоном перенесли на более поздний срок, поскольку США попросили "рассмотреть некоторые важные вопросы", заявила премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, передает AP.

"Мы не будем слишком медлить, однако, необходимо сначала рассмотреть некоторые вопросы, в том числе пошлины Таиланда, которые могут быть скорректированы соответствующим образом", - сказала она.

Переговоры были запланированы на 23 апреля. По словам премьера, новую дату встречи назначили, но пока не будут оглашать.

Чинават добавила, что властям Таиланда необходимо пересмотреть, в частности, вопросы об экспорте сельскохозяйственной продукции страны и дополнительном импорте из США.

Премьер также заявила, что "власти делают всё возможное в этой ситуации", в том числе проводят консультации с научным сообществом, так как Таиланд стремится достичь взаимовыгодного соглашения. По её словам, одна из целей корректировки пошлин - максимально защитить интересы сельского хозяйства.

По информации AP, экспорт риса из Таиланда в первом квартале 2025 года упал на 30% и может оказаться ниже прогнозируемой годовой цифры в 7,5 млн тонн из-за американских тарифов. В прошлом году Таиланд экспортировал 9,94 млн тонн риса, при этом США стали третьим по объему рынком сбыта.

Министр финансов Таиланда Пичай Чунхаважира, который должен был принять участие в переговорах в Вашингтоне, заявил, что в ближайшее время не собирается ехать в США.

Таиланд - одна из стран Юго-Восточной Азии, которую наиболее сильно затронули пошлины, введенные в начале апреля президентом США Дональдом Трампом. Согласно его распоряжению, Таиланд должен был столкнуться с 36-процентным тарифом.

9 апреля Трамп сообщил, что решил отложить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%