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Власти США упразднили группу по сбору разведданных о действиях России на Украине

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа распустила межведомственную рабочую группу, созданную для сбора разведданных о действиях России на Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников газеты, "была распущена межведомственная рабочая группа, созданная для сбора разведданных по всему правительству США" о якобы совершаемых Россией преступлениях в ходе украинского конфликта.

Также была упразднена должность координатора этой группы, говорится в публикации.

США конфликт на Украине Россия
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