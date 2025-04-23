Власти США упразднили группу по сбору разведданных о действиях России на Украине

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа распустила межведомственную рабочую группу, созданную для сбора разведданных о действиях России на Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников газеты, "была распущена межведомственная рабочая группа, созданная для сбора разведданных по всему правительству США" о якобы совершаемых Россией преступлениях в ходе украинского конфликта.

Также была упразднена должность координатора этой группы, говорится в публикации.