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Минск опроверг информацию о миграции в Белоруссию 150 тысяч пакистанцев

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Министерстве внутренних дел Белоруссии опровергли информацию о прибытии в республику около 150 тысяч граждан Пакистана.

"На различных интернет-ресурсах продолжает распространяться фейковая и провокационная информация на тему въезда в Беларусь 150 тысяч граждан Пакистана. Вбросы также содержат утверждения, что пакистанцами уже совершены ряд преступлений", - заявило МВД.

"В этой связи МВД официально заявляет: миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния, совершенные выходцами из этого государства", - говорится в сообщении.

Уже выявлены "активные провокаторы, которые умышленно пытались нагнетать обстановку в стране и манипулировать общественным мнением", отметили в МВД и предупредили, что за разжигание межнациональной вражды и дестабилизацию ситуации в республике будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной.

"МВД располагает всеми необходимыми силами и средствами для обеспечения безопасности наших граждан и постоянного контроля миграционных потоков", - подчеркнули в министерстве.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров в Минске с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о готовности республики принять на работу 100-150 тысяч граждан Пакистана. "Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы", - сказал Лукашенко.

МВД Пакистан Александр Лукашенко Белоруссия Шахбаз Шариф
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