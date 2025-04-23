Силы обороны Эстонии создадут в приграничной с Россией Нарве военную базу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Силы обороны Эстонии создадут в приграничном с Россией и преимущественно русскоговорящем городе Нарва военную базу, сообщил начальник главного штаба генерал-майор Вахур Карус (Vahur Karus).

"План состоит в том, чтобы навсегда переместить подразделения в Нарву - через это дать жителям Нарвы сигнал об очень сильном присутствии эстонского государства в этой стране; приучить жителей Нарвы к тому, что военнослужащие Оборонительных войск ежедневно являются частью их городского пейзажа, и, по сути, дать жителям Нарвы некую гарантию, так сказать, что мы там на самом деле находимся, это эстонское государство и это очень эстонский город", - сказал Карус в среду Эстонскому радио Vikkerraadio.

По его словам, на базе будут размещены 200-250 эстонских солдат и подразделений союзников по НАТО, в том числе кадровые военнослужащие, солдаты срочной службы и резервисты.

Служба будет проходить по ротационному принципу: военнослужащие будет находиться в Нарве несколько месяцев, после чего возвращаться в места постоянной дислокации.

В настоящее время Центр оборонных инвестиций Эстонии оценивает возможные объекты недвижимости в Нарве и ее окрестностях, где должна быть построена база. "Цель состоит в том, чтобы построить базу как можно ближе к городу", - отмечает Карус.

Крупный промышленный город Нарва расположен на берегу одноименной пограничной с Россией реки. Около 90% жителей - русскоговорящие, многие имеют российское гражданство или являются лицами без гражданства и проявляют симпатии к России и ее истории. Нарву в Эстонии многие рассматривают как "русский город".