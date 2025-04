Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду.

На настроения инвесторов позитивно повлияло заявление президента США Дональда Трампа, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы от него более быстрого снижения процентных ставок.

Также поддержку рынкам оказало изменение тона заявлений Вашингтона в отношении китайских пошлин. Трамп сказал, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

Продажи новых домов в США в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 724 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимальным показателем с сентября прошлого года, сообщило министерство торговли.

Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 674 тыс. домов, а не 676 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж до 680 тыс. с ранее объявленного февральского уровня, по данным Trading Economics.

Цена акций Tesla за день выросла на 5,4%. Производитель электромобилей в первом квартале сократил выручку на 9% (хуже консенсус-прогноза), при этом его чистая прибыль упала более чем в три раза. Однако глава Илон Маск заявил о намерении со следующего месяца сократить время своей работы в департаменте государственной эффективности США (DOGE), что было положительно воспринято инвесторами.

Бумаги Boeing Co. подорожали на 6,1% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники в январе-марте сократил чистый убыток в 11,5 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Котировки акций GE Vernova Inc. повысились на 3,1%. Поставщик решений для энергетики получил чистую прибыль в январе-марте (против убытка годом ранее) и увеличил выручку на 11%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Philip Morris International увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале, а также улучшил прогноз скорректированной прибыли на 2025 год. Акции табачного концерна ушли вверх на 2,4%.

Стоимость Intel Corp. поднялась на 5,5% на фоне появившихся в СМИ сообщений, что компания планирует сократить более 20% сотрудников.

Бумаги Boston Scientific прибавили в цене 4,1%. Производитель медицинского оборудования в январе-марте получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий.

Сталелитейная Steel Dynamics также зафиксировала финансовые показатели выше прогнозов, что стало причиной повышения стоимости ее акций на 4,3%.

Кроме того, бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 4,3%, American Express Co. - на 3,1%, Nvidia Corp. - на 3,9%, Apple Inc. - на 2,4%, Microsoft Corp. - на 2,1%, International Business Machines - на 1,9%, Alphabet Inc. - на 2,6%, RTX Corp. - на 5,7%, Palantir Technologies Inc. - на 7,3%, Dell Technologies - на 6%.

При этом снизилась цена акций Baker Hughes Co. - на 6,4%, Otis Worldwide Corp. - на 6,7%, General Dynamics - на 3,3%, Johnson & Johnson - на 1,5%, Procter & Gamble Co. - на 1,3% и Verizon Communications - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 419,59 пункта (на 1,07%) и составил 39606,57 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 88,1 пункта (на 1,67%) - до 5375,86 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 407,63 пункта (на 2,5%) и завершил сессию на отметке 16708,05 пункта.