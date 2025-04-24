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Германия попробует договориться с США о снижении пошлин

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Германия надеется добиться соглашения с США, которое приведёт к снижению американских пошлин на немецкую продукцию, но страна поддержит ответные меры ЕС в случае безуспешных переговоров с Вашингтоном, заявил в четверг министр финансов Германии Йорг Кукис.

"Позиция очень проста. "План А" - достичь соглашения, чтобы пошлины снижались, а не повышались. Если это не сработает, то мы поддержим контрмеры ЕС, то есть перейдём к "Плану Б", - передают западные СМИ слова главы Минфина.

В настоящий момент Кукис принимает участие в мероприятиях весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит в Вашингтоне.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Германия США Дональд Трамп
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