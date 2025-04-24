В Белоруссии освободят около 8 тыс. осужденных по амнистии к 80-летию Победы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии готовят амнистию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по которой планируют освободить около 8 тыс. осужденных.

"По поручению президента Беларуси правительством внесен в парламент законопроект "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" в четверг.

"По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тыс. осужденных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями.

Также предлагается ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким - в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год для лиц, осужденных за преступления, повлекшие смерть человека по неосторожности.

В отношении большинства осужденных основными условиями для применения предусмотренной законопроектом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного совершенным преступлением, а также положительная характеристика лица в период отбывания наказания.