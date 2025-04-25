Великобритания, вероятно, откажется от планов по отправке военных на Украину

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания может отказаться от планов направить тысячи военнослужащих на Украину, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Великобритания, скорее всего, откажется от планов направить тысячи военнослужащих для защиты Украины, поскольку риски считаются "слишком высокими".

Вместо этого, сообщает издание, основное внимание в рамках обязательств по обеспечению безопасности Украины будет уделено восстановлению и перевооружению украинской армии.

Также отмечается, что Великобритания и Франция могут направить на Украину военных инструкторов.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что британские военные в рамках обсуждаемого плана "коалиции желающих" по поддержке постконфликтного мирного соглашения могут быть размещены на Украине сроком на пять лет.