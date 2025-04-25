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Индекс потребдоверия в Великобритании в апреле упал до минимума с осени 2023 г.

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в апреле опустился до минус 23 пунктов по сравнению с минус 19 пунктами месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK.

Это минимальный уровень с ноября 2023 года. Аналитики ожидали снижения до минус 22 пунктов, по данным Trading Economics.

В апреле 2024 года индекс находился на отметке минус 19 пунктов.

"Показатель доверия снизился на четыре пункта в апреле, и для этого спада есть веские причины, - полагает директор по анализу потребительских цен NIQ GfK Нил Беллами. - Потребители не только боролись в апреле с многократным повышением расходов на коммунальные услуги, налоги и другие сборы, но они также слышали ужасные предупреждения о возобновлении высокой инфляции в связи с пошлинами [президента США Дональда] Трампа ".

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце ухудшились по сравнению с мартом.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год опустился до минус 10 пунктов с минус 9 пунктов в марте. В апреле прошлого года он составлял минус 11 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев уменьшился до минус 3 пунктов с плюс 1 пункта. Год назад его значение находилось на отметке 2 пункта.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год в апреле снизился до минус 47 пунктов с минус 42 пунктов месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев упала до минус 37 пунктов с минус 29 пунктов. В апреле 2024 года первый показатель составлял минус 41 пункт, второй - минус 21 пункт.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, снизился до минус 19 пунктов с минус 17 пунктов. Год назад он находился на уровне минус 25 пунктов.

Великобритания
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