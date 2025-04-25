США выделят на модернизацию ядерных сил около триллиона долларов на десять лет

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Расходы на поддержание, модернизацию и производство новых американских ядерных боеголовок и их носителей в период с 2025 по 2034 годы прогнозируются в размере $946 млрд, следует из данных бюджетного управления Конгресса США.

В среднем ежегодно на эти цели США будут тратить около $95 млрд.

Приоритетными, помимо продления срока службы ядерных боеприпасов и производства более совершенных, будут программы создания новых носителей - межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, стратегической подводной лодки с баллистическими ракетами Columbia и стратегического бомбардировщика B-21.

В прогнозируемые расходы также включаются средства для поддержания и развития инфраструктуры стратегических ядерных сил США, в том числе систем командования и управления, базирования, связи и раннего предупреждения о ракетном нападении.