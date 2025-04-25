Глава ЦБ Швейцарии заявил, что криптовалюты не отвечают требованиям к валютным резервам

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Глава Швейцарского национального банка (SNB) заявил, что криптовалюты не соответствуют требованиям, предъявляемым к резервным инструментам, отвергнув призывы включить биткойн в состав валютных резервов регулятора.

Швейцарские сторонники криптовалют, объединившиеся в инициативную группу Bitcoin Initiative, утверждают, что в условиях глобальной экономической турбулентности и утраты доверия к гособлигациям диверсификация резервов центробанков приобретает особую значимость. Они добиваются внесения изменений в конституцию страны и законодательного закрепления за SNB обязательства по включению биткойна в свои резервы наряду с золотом.

Глава SNB Мартин Шлегель не разделяет их позиции. "В настоящее время криптовалюты не соответствуют требованиям, предъявляемым к валютным резервам", - сказал он, выступая на собрании акционеров Центробанка в Берне в пятницу.

Он выразил беспокойство по поводу ликвидности и высокой волатильности курсов криптовалют, усомнившись в возможности поддерживать стоимость валютных резервов SNB на этом фоне.

Ранее в этом году идея включения биткойна в валютные резервы была отвергнута главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Руководство ЕЦБ разделяет мнение о том, что резервы должны быть ликвидными, надежными и безопасными. Они должны быть свободны от подозрений в отмывании средств или иной преступной деятельности. Поэтому я уверена, что биткойны не будут включены в резервы ни одного центробанка, глава которого входит в совет управляющих ЕЦБ", - заявила она.