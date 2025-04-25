Трамп выразил надежду на немедленное заключение Украиной ресурсной сделки с США

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду, что Украина незамедлительно подпишет соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам.

"Возглавляемая Владимиром Зеленским Украина не подписала финальные документы по очень важному соглашению с США по редкоземельным металлам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что подписание задерживается уже "как минимум на три недели".

"Надеюсь, что оно будет подписано незамедлительно", - подчеркнул президент США.