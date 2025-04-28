Президент Ирана заявил, что Азербайджан может играть связующую роль в отношениях с РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Иран в настоящее время реализует ряд проектов, направленных на создание инфраструктуры для развития международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", планирует взаимодействовать в этом направлении с Азербайджаном, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы реализуем проекты по строительству и восстановлению дорог, в том числе железнодорожных. Эти коммуникации могут усилить торговые связи между нашей страной и Азербайджаном. Во-вторых, Азербайджан может сыграть связующую роль в отношениях и грузоперевозках между Ираном и Россией. В-третьих, сам Азербайджан сможет использовать потенциал Ирана и Персидского залива для осуществления транспортных операций через территорию Ирана", - сказал Пезешкиан в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV в преддверии визита в Азербайджан.

По его словам, Иран выполняет свои обязательства в этом направлении: "И на встрече с президентом Азербайджана мы обсудим вопросы реализации проектов для дальнейшего упрощения этого процесса, завершения создания инфраструктуры МТК "Север-Юг" и внутренних коммуникаций для облегчения перевозок (грузов - ИФ)".

Пезешкиан также подчеркнул заинтересованность Ирана в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере "зеленой" энергии.

"В настоящее время в стадии реализации находятся проекты в гидроэнергии. Мы также можем взаимодействовать друг с другом по вопросам солнечной и ветровой энергетики, а также по другим вопросам", - отметил он.

Кроме этого, Тегеран считает возможным сотрудничество сторон в области промышленности, торговли и совместных инвестиций.

"Мы не ставим никаких ограничений в областях сотрудничества между двумя странами. Разумеется, развитие отношений между парламентами может стать одним из шагов. Также можно рассмотреть укрепление связей между университетами и преподавателями вузов. Кроме того, мы можем сотрудничать в области здравоохранения, медицины, фармацевтики и медицинского обеспечения. Взаимодействие в сфере культуры и спорта также способно внести вклад в развитие наших отношений", - подчеркнул президент Ирана.

Пезешкиан добавил, что Иран и Азербайджан в настоящее время осуществляют совместный проект по созданию коридора из Азербайджана в Нахичевань через территорию Ирана.

"Надеюсь, что этот маршрут решит все проблемы сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью. Кроме того, этот маршрут может обеспечить безопасное и надежное сообщение между Азербайджаном и регионами Ирана", - сказал он.

По его словам, Иран готов оказать содействие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе территориальной целостности и суверенитета стран.

"Мы надеемся, что принятие этих принципов позволит разрешить разногласия и проблемы, имеющиеся между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул Пезешкиан.